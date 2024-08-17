«Илон, спасибо!»: Маск подарил Рамзану Кадырову Tesla Cybertruck

Американский миллиардер Илон Маск прислал главе Чечни Рамзану Кадырову электромобиль-пикап Tesla Cybertruck. Машину планируют отправить в зону СВО.

Рамзан Кадыров лично воспользовался новой техникой. Он убедился, что электромобиль не зря называют «киберзверем». Глава Чечни охарактеризовал Tesla Cybertruck как «неуязвимое и быстрое животное». Машина отличается маневренностью, быстро набирает высокую скорость и преодолевает препятствия. Поэтому автомобиль скоро отправят в зону СВО. Кадыров уверен: подарок Маска принесет много пользы бойцам.

Глава Чечни поблагодарил предпринимателя за автомобиль, назвав его великим человеком и гением.

«Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя!», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал включение матери Аймани в санкционный список Евросоюза. Он назвал их «щедрым подарком».