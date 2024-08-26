Придется вернуться в разрушенную студию: ВСУ разбомбили жилище молодой матери в Саратове

Бойцы ВСУ совершили атаку на Саратов. Они запустили дроны в сторону города. Один из них попал в ЖК «Волга Скай». Последствия удара ощутили на себе многие жильцы комплекса, передает Telegram-канал Газета.Ru.

По данным СМИ, дрон ударил по многоэтажному дому рано утром. Одна из квартир ЖК оказалось полностью разрушена. Жилище располагается на 28 этаже. Его хозяйку госпитализировали с травмами. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое.

Другой жительнице высотки повезло больше. Беременная девушка не застала удар, так как находилась в больнице. У нее начались схватки. Пока саратовчанка рожала, бойцы ВСУ разрушили ее студию дроном. Поэтому молодой матери придется вернуться в пострадавшее от атаки жилье.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ и наемник расстреляли россиянку в Суджанском районе. Она назвала их фашистами.