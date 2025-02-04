Предложившая улучшать рождаемость с помощью дискотек чиновница Агре уволилась

Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре, недавно предложившая для повышения рождаемости активно проводить в школах дискотеки, ушла в отставку. Об этом она сообщила СМИ.

«Да, так и есть (покинула должность — ред.). По собственному желанию… Я с декабря уже коллегам сказала, что ухожу», — приводит ее слова «РИА Новости».

Напомним — инициатива с дискотеками была озвучена Агре на прошлой неделе. Тогда чиновница обратила внимание на тот факт, что школьникам не хватает «романтики» и мероприятий, на которых они могли бы знакомиться и завязывать более тесные отношения. Для решения этой проблемы она предложила чаще устраивать танцы с музыкой.

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