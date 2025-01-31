В Минпросвещения придумали, как подтолкнуть школьников к повышению рождаемости

В Минпросвещения предложили вернуть в российские школы дискотеки. По мнению чиновников, данная мера позволит улучшить романтическую обстановку среди подростков и подтолкнуть их к дальнейшему размножению.

С данной инициативой в ходе круглого стола «От народосбережения — к народоумножению» выступила Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре.

«У нас проходит специальная военная операция, [мы очень много проводим] серьезных, важных мероприятий. А где у детей романтика? <...> Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?» - приводит ее слова Газета.Ru.

По словам Агре, только 8% школьников планируют начать семейную жизнь в возраста от 18 до 21 года. Одной из причин такого положения дел, считает она, является нехватка романтики и обеспечивающих ее локаций.

«Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание. Хорошо, что постепенно возвращается школьная форма, там, где мальчики одеты как мальчики, девочки как девочки», — отметила чиновница.

По ее словам, элемент формы не менее важен, чем дискотеки — поскольку ее наличие предполагает иное качество отношений между представителями разных полов.

Ранее мы писали о том, что в Голливуде поддержали намерение президента США Дональда Трампа запретить экстремистскую символику в школах.