У скандального многоженца Ивана Сухова родился тридцатый ребенок

Скандально известный многоженец Иван Сухов продолжает улучшать демографию. В его «семье» от единственной официальной жены родился новый ребенок — таким образом, Сухов стал отцом в тридцатый раз.

По данным mk.ru, малыш появился на свет еще 7 января, однако известно об это стало только сегодня. Пол ребенка пока не называется.

Издание напоминает — первый ребенок у Сухова родился, когда ему было 16 лет. Когда он впервые появился на телевидении, их у него уже было целых 27. Кроме того, многоженец уже давно имеет внуком — его старшие дети, как он сам утверждает, принимают и уважают его жизненные принципы.

Ранее Сухов заявил, что в случае чего готов к проверке органами опеки. Беспокойство неравнодушных граждан вызывает тот факт, что многоженец обитает вместе с тремя женщинами и 14 детьми в трехкомнатной квартире. Он содержит наследников и сожительниц на 75 тысяч рублей в месяц. Сам мужчина утверждает, что так вполне можно существовать, но люди этого не понимают.