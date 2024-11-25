Правнучка Хрущева узнала об отмене выступления в «Ельцин Центре» по прилету из Канады

Правнучка бывшего первого генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нина узнала об отмене своего выступления в «Ельцин Центре» после того, как уже прилетела в Екатеринбург из Канады. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу центра.

«Нина Хрущева уже прилетела, успела погулять по городу. [Будет в Екатеринбурге] до завтра, но это не точно. Дольше вряд ли останется», - рассказали в «Ельцин Центре».

Правнучка экс-генсека ЦК КПСС должна была презентовать книгу «Никита Хрущев. Вождь вне системы» 26 ноября. В произведении профессор собиралась рассказать о своем прадедушке, чем Хрущев отличается от Дональда Трампа и многое другое. Однако о предстоящем мероприятии стало известно общественникам, которые попросили проверить женщину на территориальную целостность РФ, признать ее иностранным агентом и отменить ее выступление. Обращения были отправлены в Генпрокуратуру и Минюст РФ.

В итоге выступление было отменено «по техническим причинам».

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