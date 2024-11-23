Избил девушку в прямом эфире: треш-стримера «Бабулю хиккана» Алексея Савкина депортируют на Украину

Треш-блогер Алексей Савкин, более известный как «Бабулю хиккана», в скором времени покинет пределы России. Молодого человека депортируют на Украину за нападение на девушку, передает Telegram-канал Readovka.

Инцидент произошел минувшим летом. Савкин вместе с другими стримерами напал на случайную прохожую. При этом молодые люди вели прямой эфир, и свидетелями избиения стали зрители трансляции.

Позже в отношении приятелей возбудили уголовное дело. В итоге суд постановил депортировать на Украину «Бабулю хиккана». У стримера нет российского паспорта. При переезде из Донецка в Москву он не стал его получать.

Ранее эмигрировавший в США российский блогер Илья Мэддисон назвал удививший его факт. Он обратил внимание на полных людей, которы передвигаются на электроскутерах.