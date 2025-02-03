Появились приметы девушки, которая могла быть причастна ко взрыву в Москве

К организации взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве может быть причастна девушка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, подозреваемая — среднего роста, с длинными волосами, одета в темную куртку. Ее уже разыскивают правоохранители.

«Со слов одной из жительниц дома, она видела странную прохожую на этаже, когда выходила из квартиры в 9:20. Та запаниковала, когда её заметили, и прятала лицо от свидетельницы», — сказано в материале Mash.

В ЖК в целом наблюдаются проблемы с контролем посетителей — так, проживающая там актриса Алла Довлатова заявила, что уровень безопасности в последнее время существенно снизился. По ее словам, установленные камеры не работают, а на территории обильно присутствует «подозрительный контингент».

Напомним, взрыв в «Алых парусах» прогремел утром 3 февраля. Очевидцы сообщили, что предмет, похожий на гранату, сдетонировал в холле на первом этаже.