Политолог Марат Баширов сравнил балет «Щелкунчик» в Большом с «голой» вечеринкой. Он отреагировал на стоимость билетов в театр в Telegram-канале.

По данным СМИ, стоимость билетов на балет дошла до 400 тысяч рублей. Баширов заявил, что ситуация с ценами в Большой театр напоминает ему «царскую Россию», когда одни слои общества развлекались, а другие — проливали «кровь в окопах». Он назвал это преступлением, которое схоже с «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой.

«Что-то подобное было в царской России: солдатам — кровь в окопах, дворянам — снедь и шампанское в буфетах. А это, знаете ли, идеологическое, политическое намерение, граничащее с преступлением, и оно мало чем отличается от «голой вечеринки»», — высказался политолог.

Напомним, мероприятие Насти прошло в конце 2023 года. После вечеринки многие звезды столкнулись с отменой.

Ранее Прохор Шаляпин назвал неадекватными цены на билеты в Большой театр. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Анастасия Волочкова предпочла дорогим билетам в Большой театр отдых на Мальдивах.