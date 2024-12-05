«Лучше на Мальдивы улечу»: Анастасия Волочкова высказалась о ценах на билеты в Большой театр

Анастасия Волочкова предпочла дорогим билетам в Большой театр отдых на Мальдивах. Об этом сообщает NEWS.ru.

Балерина Анастасия Волочкова удивилась ценам на билеты в Большой театр. Напомним, накануне в продажу поступили билеты на балет «Щелкунчик», которые достигали 50 тысяч рублей. Цены у перекупщиков были еще выше — до 100 тысяч рублей. По словам Волочковой, вместо похода в театр она бы выбрала другой досуг.

«Два билета — двести тысяч. А если втроем прийти, это получается уже триста тысяч. Да я лучше на Мальдивы за эти деньги улечу, что я и сделаю в январе в очередной раз. Билеты на Мальдивы стоят в два раза дешевле и полечу отдохнуть лучше, чем потакать и платить деньги в казну Большого театра», — заявила она.

Повышение цен и продажу билетов через аукцион балерина назвала издевательством над зрителями.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин назвал неадекватными цены на билеты в Большой театр.