«Неадекватные»: Прохор Шаляпин раскритиковал цены на билеты в Большой театр

Прохор Шаляпин назвал неадекватными цены на билеты в Большой театр. Об этом он рассказал «Страстям».

На днях за несколько минут россияне раскупили билеты на предновогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре. Цены на не льготные категории билетов достигали 50 тысяч рублей. По мнению певца Прохора Шаляпина, стоимость билетов сильно завышена.

«Большой театр априори не может вместить всех желающих, потому что он имеет ограничение по местам. Ну, а цены я думаю, конечно неадекватные. Это очень дорого для для людей», — заявил он.

При этом у перекупщиков билеты на постановки могут достигать и 100 тысяч рублей. Шаляпин возмущен тем, что деньги в таком случае не идут на зарплаты актеров.

«Я считаю, что цены были бы адекватны, если бы эти деньги шли артистам или на развитие культуры, а так как они идут тем, кто спекулирует этими билетами, то я, конечно, против. Потому что я против коррупции. Она есть во всем мире, но все же хочется ее меньше в нашей стране», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин рассказал о перекошенных коллегах и призвал любоваться его улыбкой.