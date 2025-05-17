Подглядывал за женщинами и детьми в туалете: директора кафе в Москве обвинили в установке скрытых камер

В туалете одного из семейных кафе Москвы обнаружили скрытые камеры. Предположительно, их установил директор заведения, чтобы наблюдать за посетителями.

По данным Telegram-канала Mash, речь идет о кафе в московском поселке Коммунарка. Сотрудники обнаружили в уборной замаскированную камеру и обратились в полицию.

После этого заведение закрыли. 33-летний управляющий кафе задержан правоохранителями. На допросе он признался, что специально установил камеры, чтобы смотреть за сотрудницами и посетителями. Подглядывал мужчина, в том числе за детьми. Фото и видео с уборной руководитель сохранял себе на телефон.

До этого в Москве незнакомый мужчина поцеловал 6-летнего мальчика в туалете торгового центра. Все случилось, пока мама ждала сына в коридоре за дверью.

Также мы писали, что в московском ТЦ трое мужчин изнасиловали девушку-инвалида в туалете кафе.