В Москве незнакомец поцеловал 6-летнего ребенка в туалете торгового центра

В Москве незнакомый мужчина поцеловал 6-летнего мальчика в туалете торгового центра. Все случилось, пока мама ждала сына в коридоре за дверью.

Подробности сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 12 мая в торговом центре, расположенном на Каширском шоссе. Семья приехала за покупками, но в какой-то момент ребенок попросился в туалет. Мать отвела его в мужскую уборную. Там женщина увидела посетителя азиатской внешности и решила подождать в коридоре.

Спустя время мужчина быстро вышел из туалета и направился к лифтам около парковки. Следом появился испуганный мальчик. Ребенок рассказал, что дядя поцеловал его.

На следующий день мать вернулась в ТЦ, чтобы по камерам установить личность неизвестного. Полученные фото с видеозаписи москвичка разместила в Telegram-канале жилого комплекса, расположенного поблизости, и предупредила о мужчине со странностями.

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