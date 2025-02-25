Под угрозой исключения: Депардье могут выгнать из Союза кинематографистов России

Над французским киноактером Жераром Депардье, у которого есть также гражданство РФ, сгустились тучи: его могут исключить из Союза кинематографистов России. Об этом сообщает РБК.

Как уточняется, поводом для лишения Депардье членства в объединении может стать неуплата им взносов. Сейчас француз находится в списке должников — за семь лет у него «накапало» 9,5 тыс. рублей неуплаченных обязательств.

Некоторые другие члены Союза, впрочем, смогли накопить еще большую сумму — так, у продюсера Александра Роднянского* (признан иноагентом на территории РФ) долг составляет 20 тыс. рублей. Актрисе Ингеборге Дапкунайте необходимо выплатить 15,5 тыс. рублей, а актеру Алексею Горбунову — 24 тыс. рублей.

Ранее мы писали о том, что французские власти возбудили против Депардье дело по обвинению в налоговом мошенничестве и отмывании денег.

До этого он не пришел в суд по делу о домогательствах.