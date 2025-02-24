Актер Жерар Депардье попал под суд из-за налогового мошенничества. Об этом сообщает Mediapart.

В отношении актера Жерара Депардье ведется расследование по факту налогового мошенничества и отмывания денег. Французское правосудие считает регистрацию актера в Бельгии с 2013 года фиктивной. Якобы, это было сделано для того, чтобы не платить налоги во Франции.

При этом адвокат знаменитости настаивает на том, что все было оформлено законно.

Напомним, Жерар Депардье объявил об отказе от французского гражданства в 2012 году. Актера возмутили высокие налоги на родине. Так, граждане, чьи доходы превышают 1 млн евро, должны платить 75% от прибыли. В Бельгии подоходный налог для самых богатых составляет 50%.

Ранее мы писали о том, что в Госдуме поддержали предложение снизить налоги для россиян.