Жерар Депардье не пришел в суд по делу о домогательствах

Обвиненный в домогательствах французский актер Жерар Депардье не пришел в суд. Об этом пишет Le Parisien.

Артист не сможет присутствовать на слушаниях из-за состояния здоровья. Как объяснил его адвокат Жереми Ассу, 75-летний Депардье страдает от диабета и на днях врачи запретили ему присутствовать в суде лично из-за возможных осложнений.

Представители Депардье попросили судью отложить разбирательство на более поздний срок, когда знаменитость будет чувствовать себя лучше.

Напомним, ближайшее разбирательство с Депардье связано с обвинениями от 53-летней художницы-постановщицы, которая обвинила актера в домогательствах на съемках киноленты в 2021 году. Примечательно, что это не единственное судебное дело против Депардье — ранее аналогичные иски подали другие бывшие коллеги артиста.

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