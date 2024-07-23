Петр Порошенко перепутал американского политика с Майклом Джексоном

Бывший президент Украины, депутат Верховной Рады Петр Порошенко перепутал спикера Палаты представителей США Майка Джонсона с певцом Майклом Джексоном. Об этом пишет Telegram-канал издания «Страна».

Экс-глава государства в ходе выступления в украинском парламенте приписал музыканту слова американского политика про Русскую православную церковь (РПЦ). «Посмотрите выступление Майкла Джексона, который говорит, что РПЦ – это удар в сердце Украины», – заявил политик.

Примечательно, что в Telegram-канале Порошенко опубликована видеозапись этого выступления, однако в ней отсутствует фрагмент с ошибкой. В то же время в расшифровке речи бывшего украинского лидера он уже припоминает высказывание Джонсона.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге сын депутата Госдумы Олега Нилова забрал дорожные конусы и попал на видео.

Также сообщалось, что американские СМИ обеспокоились продолжительным отсутствием президента США Джо Байдена на публичных мероприятиях.