«Слухи идут, что Джо Байден умирает»: куда пропал 81-летний президент США

Американские СМИ обеспокоились продолжительным отсутствием президента США Джо Байдена на публичных мероприятиях. В частности, ведущая телеканала Fox News потребовала доказать, что 81-летний глава государства еще жив.

«С момента последней съемки не было ни одного фото. Ничего. Я надеюсь, с ним все в порядке, но можно простить людей за то, что они задаются таким вопросом. Доказательства жизни, пожалуйста», – сказала в эфире Дана Перино.

В свою очередь, журналист из США Джон Варолив также заявил, что независимые американские СМИ, близкие к Вашингтону, распространяют информацию о тяжелом состоянии заразившегося коронавирусом Байдена.

«Уже слухи идут, что Джо Байден умирает. Подчеркиваю, это слухи. Эта информация не подтверждается», - сказал Варолив в беседе с Абзацем.

Вместе с тем, вице-президент США Камала Харрис объяснила, почему действующий глава государства не появляется на публике после объявления о решении не участвовать в предвыборной гонке. По ее словам, 81-летний американский лидер еще не полностью вылечился от короновируса.

В ходе встречи с представителями Национальной ассоциации студенческого спорта Харрис появилась вместо Байдена и выступила с заявлением.

«Наш президент Джо Байден хотел присутствовать на этой церемонии. Он уже чувствует себя лучше и достаточно быстро идет на поправку», – приводит РЕН ТВ слова политика.

Напомним, 17 июля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что у Байдена диагностировали коронавирус, поэтому он ушел на карантин. О решении сняться с президентской гонки глава США объявил в сообщении в соцсети.

Ранее SHAMAN заявил, что Джо Байден снялся с выборов после его митинг-концерта у посольства США в Москве.