Сын депутата Госдумы забрал дорожные конусы с парковки и объяснил поступок

В Санкт-Петербурге сын депутата Госдумы Олега Нилова забрал с парковки торгового центра «Европолис» дорожные конусы. Он вышел из машины, забрал их и уехал. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, об инциденте стало известно 23 июля. Пропажу дорожных конусов зафиксировали на парковке ТРК на Полюстровском проспекте. Еще тогда неизвестный водитель Volkswagen Tiguan остановился у шлагбаума, вышел из автомобиля и забрал с собой две полосатые пирамиды, которые в итоге положил на заднее сиденье. После этого он уехал в сторону Кантемировской улицы.

Оказалось, что это сделал сын депутата Госдумы Дмитрий Нилов. Известно, что ему 32 года. Выяснилось, что он передвигался на машине, которая принадлежит Олегу Нилову.

Журналисты связались с мужчиной, и он пояснил, что действительно забрал конусы. Но причину своего поступка объяснять не стал. Он отметил, что совершил ошибку.

«Оправдываться не имеет смысла. Сейчас это уже не имеет значения. Совершил ошибку. Сегодня верну. Куда подъехать? Я их даже помыл», – признался мужчина.

Ранее мы писали о том, что депутат Госдумы раскритиковала ЕГЭ после неудачных результатов ее сына. Как выяснилось, он получил 0 баллов на устной части экзамена по иностранному языку, потому что запись была произведена неверно, и слышно были только шуршание. Были и другие проблемы.