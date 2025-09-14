Песня «Матушка-Земля» Татьяны Куртуковой стала гимном военных НАТО

В соцсети распространяются ролики польских военных, снятые под переделанную российскую композицию Татьяны Куртуковой «Матушка-Земля».

На кадрах, снятых в одном из польских городов, запечатлено движение колонн грузовиков с техникой НАТО. Видеоряд сопровождается мелодией, в которой легко угадывается оригинал песни «Матушка-земля». Однако вместо исходных слов в композиции звучит польскоязычный призыв, переводящийся как «Польша, давай бороться!».

Именно под эту переработанную версию польские военнослужащие снимают и публикуют ролики в популярных социальных сетях.

Напомним, ранее Татьяну Куртукову внесли в базу «Миротворца». Артистку обвиняют в поддержке ВС РФ.

Также мы писали, что экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина раскритиковала вокал Татьяны Куртуковой. Она не понимает, почему певица стала звездой.