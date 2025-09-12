Исполнительницу хита «Матушка Земля», певицу Татьяну Куртукову внесли в базу «Миротворца»

База украинского экстремистского сайта «Миротворец» пополнилась новым именем. В списке оказалась исполнительница хита «Матушка Земля», певица Татьяна Куртукова. Артистку обвиняют в поддержке ВС РФ.

Об этом сообщает «Постньюс».

Артистку внесли в базу 11 сентября за участие в прошлогоднем «Голубом огоньке», где среди гостей были ветераны СВО. Также Куртукова обвиняется в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержке Вооруженных сил Российской Федерации.

При этом отмечается, что в карточке Татьяны ее фамилия по ошибке указана как Макарова.

Сама исполнительница пока никак не отреагировала на эту новость.

Татьяна Куртукова — российская певица, актриса и педагог. Стала популярной после исполнения ставшего народным хита «Матушка Земля». Однако у нее есть и другие песни: «Глаза», «Родники» и «Я любила сокола». В 2024 году она выпустила еще два синглы «Ромашка-Василек» и «Одного».

