«Слабовато получилось»: Суханкина раскритиковала вокал Чеботиной и Куртуковой

Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина раскритиковала певицу Люсю Чеботину за кавер на хит начала 90-х «Новый герой».

«Слабовато получилось, но старалась», — заявила Суханкина в интервью NEWS.ru.

При этом артистка подчеркнула, что Чеботина работает над собой, и у нее «неплохой» голос.

Не слишком высокого мнения Суханкина оказалась и об исполнительнице хита «Матушка Земля» Татьяне Куртуковой. По мнению певицы, она стала популярна только благодаря заложенному в песню смыслу. При этом, по мнению Суханкиной, похвастаться сильным голосом Куртукова не может.

«Как-то показывали, пела у микрофона вживую. И я услышала достаточно скромные вокальные данные… Честно говоря, удивилась. Думаю, странно, что девочка стала звездой. Видимо, исключительно за счет песни с актуальным текстом», — сказала Суханкина.

