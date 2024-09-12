Патриарху Кириллу стало плохо после крестного хода в Петербурге

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с речью в Санкт-Петербурге, после чего у него закружилась голова. Мужчине понадобилась помощь медиков. Об этом сообщает портал 78.ru.

По данным источника, патриарх говорил о соблазнах и призвал жить с отдачей. После на площади Александра Невского состоялся крестный ход. Уже в конце патриарх почувствовал недомогание – у него закружилась голова. На месте дежурили сотрудники медицинской службы, которые оказали мужчине необходимую помощь.

Журналисты из «Интерфакса» связались с представителями РПЦ, где прокомментировали инцидент. Они заявили, что патриарх Кирилл не был госпитализирован.

«Это неправда. С патриархом все в порядке», – говорится в сообщении.

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