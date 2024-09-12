НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 12 сентября 2024, 11:31
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Жена Бориса Щербакова раскрыла, когда актера планируют выписать из больницы

Жена Щербакова заявила, что актера собираются выписать из больницы 12 сентября.
Жена Бориса Щербакова раскрыла, когда актера планируют выписать из больницы

© Starface.ru

Супруга народного артиста РФ Бориса Щербакова Татьяна Бронзова рассказала о госпитализации актера. Об этом пишет РИА Новости.

Жена актера сообщила, что Щербакова госпитализировали с сердечным приступом 10 сентября.

«Вчера забрали с сердечным приступом, но уже все стабилизировали и завтра выписывают», - поделилась Бронзова.

Ранее мы писали, что 74-летнего Бориса Щербакова экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Уточняется, что в настоящий момент знаменитость находится в реанимации кардиологического отделения. Медики диагностировали у актера нестабильную стенокардию.

Щербаков прославился благодаря ролям в таких фильмах, как «Воскресный папа», «Криминальный квартет», «Слушать в отсеках», «Поклонник» и «Хочу в тюрьму». Он также принимал участие в постановках МХАТа имени Чехова и Московского Нового драматического театра.

Также сообщалось, что певица Катя Лель потребовала более 6 млн рублей с оскорбившего ее Отара Кушанашвили.