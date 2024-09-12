Жена Бориса Щербакова раскрыла, когда актера планируют выписать из больницы

Супруга народного артиста РФ Бориса Щербакова Татьяна Бронзова рассказала о госпитализации актера. Об этом пишет РИА Новости.

Жена актера сообщила, что Щербакова госпитализировали с сердечным приступом 10 сентября.

«Вчера забрали с сердечным приступом, но уже все стабилизировали и завтра выписывают», - поделилась Бронзова.

Ранее мы писали, что 74-летнего Бориса Щербакова экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Уточняется, что в настоящий момент знаменитость находится в реанимации кардиологического отделения. Медики диагностировали у актера нестабильную стенокардию.

Щербаков прославился благодаря ролям в таких фильмах, как «Воскресный папа», «Криминальный квартет», «Слушать в отсеках», «Поклонник» и «Хочу в тюрьму». Он также принимал участие в постановках МХАТа имени Чехова и Московского Нового драматического театра.

Также сообщалось, что певица Катя Лель потребовала более 6 млн рублей с оскорбившего ее Отара Кушанашвили.