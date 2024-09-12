Звезду фильма «Первый учитель» Аринбасарову госпитализировали в Подмосковье

Звезда фильма «Первый учитель» и первая жена режиссера Андрея Михалкова-Кончаловского госпитализирована в Подмосковье с травмой живота. 77-летней актрисе Наталии Аринбасаровой стало плохо на даче. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, несколько дней назад женщина упала и сильно ударилась животом во время занятий домашними делами. Все случилось, когда она находилась на даче в Истринском городском округе. Сначала артистка не придала значения случившемуся, а после почувствовала усиливающуюся боль.

Отмечается, что 11 сентября женщину доставили в больницу, где врачи проведут комплексное обследование. Пока сама Наталия на эту тему не высказывалась.

Напомним, что российская и советская актриса Наталия Аринбасарова родилась 24 сентября 1946 года в Москве. В 1964 году окончила Академическое хореографическое училище при Большом театре СССР, в 1971 году – ВГИК.

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