Папа римский Франциск отказался уходить в отставку из-за проблем со здоровьем

Папа римский Франциск, уже три недели находящийся в больнице из-за серьезных проблем со здоровьем, не собирается покидать свой пост. Об этом пишет Radar Online.

При этом подчиненные понтифику кардиналы, как сообщается, уже разрабатывают планы на случай его отхода от дел. В Сети распространяются слухи о том, что Франциск уже написал объявление об отставке целых 12 лет назад — на случай, если он окажется неспособным исполнять свои обязанности. Однако его знакомые утверждают, что сейчас он не намерен увольняться.

«Он всегда был бойцом. Он не сдается под нажимом. Чем больше давления они на него оказывают, тем больше вероятность, что он не сдастся», — считает портал слова биографа папы Элизабетты Пике.

Официальный Ватикан опровергает заявления о том, что Франциск хочет сложить полномочия. Но в то же время французский кардинал Жан-Марк Эвелин, который находится в списке возможных претендентов на его место, утверждает, что «все возможно».

Ранее о состоянии 88-летнего понтифика рассказал российский художник Никас Сафронов.