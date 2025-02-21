Кардинал Равази заявил, что Папа Римский может отречься от престола

Кардинал Джанфранко Равази допустил, что Папа Римский Франциск может отречься от престола из-за состояния своего здоровья. Об этом он заявил в разговоре с изданием Corriere della Sera.

«Я так думаю. Если у него возникнут серьезные трудности при исполнении служебных обязанностей, он сделает свой выбор. Разумеется, решать будет он сам, возможно, он попросит совета, но окончательное решение он вынесет сам, по совести», — поделился Равази.

Представитель Святого Престола уточнил, что понтифик в любом случае намерен пребывать на папском престоле вплоть до конца года, поскольку текущий год является юбилейным для христианства. После он может сложить с себя полномочия, как ранее делал его предшественник Бенедикт XVI.

На прошлой неделе стало известно, что Папа Римский Франциск попал в больницу. Уточняется, что 88-летнего понтифика госпитализировали для прохождения обследования и лечения затянувшегося бронхита. В СМИ активно обсуждается возможность его скорой смерти, что вызывает различные предположения о предстоящем конклаве — закрытых выборах нового Папы Римского.

Накануне Никас Сафронов раскрыл состояние 88-летнего Папы Римского на их встрече.