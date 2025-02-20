«Ему тяжело»: Никас Сафронов раскрыл состояние 88-летнего Папы Римского на их встрече

Российский художник Никас Сафронов признался, что состояние Папы Римского Франциска было тяжелым уже на их встрече 10 февраля. Его слова приводит aif.ru.

Как признался живописец, несмотря на проблемы со здоровьем, 88-летний понтифик все-таки сумел провести встречу.

«Всем известно, что в последнее время у него был долгий бронхит. Несмотря на свое состояние, он нашел возможность встретиться, понимая, чем важен сейчас этот момент. Нас предупреждали, что встреча будет короткая, ему будет тяжело», – поделился Сафронов.

Художник уточнил, что продолжительность встречи составила 45 минут. Франциск рассказывал про «мосты, связывающие поколения, цивилизации, конфессии, религии и особенно культуру».

«Поэтому для понтифика было важно встретиться с нами, поговорить и дать свое напутствие, и показать всему миру, католическому, вообще всему миру, что он сегодня поддерживает эти культурные связи, культурный обмен», – подытожил он.

На прошлой неделе стало известно, что Папа Римский Франциск оказался в больнице. Уточняется, что понтифика госпитализировали для прохождения обследования и лечения затянувшегося бронхита.