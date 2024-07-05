Отказавшиеся от Олимпийских игр крымские спортсмены получат компенсацию

Крымские спортсмены, которые отказались от участия в Олимпиаде-2024 в Париже без флага России, получат финансовую компенсацию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова министра спорта Республики Крым Ольги Торубаровой.

Размер выплаты составит 1 млн рублей, ее получат пять человек, которые могли потенциально поехать на Олимпиаду, однако решили отказаться от поездки.

Спортсмены получат выплату в таком же объеме, как и за победу в V Играх стран БРИКС, уточнила Торубарова.

Напомним, в апреле текущего года стало известно об отказе атлетов из Крыма выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Глава региона Сергей Аксёнов поддержал решение спортсменов. Он также подчеркнул, что Международный олимпийский комитет (МОК) предал олимпийские принципы.

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