Пранкерам Вовану и Лексусу вручили государственные награды в Кремле

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, награждены в Кремле. Напомним, они известны тем, что устраивают телефонные розыгрыши с первыми лицами государств.

О вручении пранкерам госнаграды пишет ИА Регнум со ссылкой на пресс-службу писателя и политика Захара Прилепина.

Пранкеры удостоились госнаград 3 июля – сам Прилепин в тот день получил орден Мужества.

Его пресс-служба разместила фотографию, на которой, кроме писателя, запечатлены награжденные Вован и Лексус.

Ранее они разыграли премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, экс-президента США Джорджа Буша, писателя Стивена Кинга.

Пранкеры рассказывали, что не стали бы звонить главе КНДР Ким Чен Ыну. Их пугает возможная реакция северокорейского лидера. Вован и Лексус опасаются, «чтобы он никого не убил там».