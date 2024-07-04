Бойца ММА Рзаева пожизненно отстранили от турниров за фразу «русская свинья»

Азербайджанского бойца Джавида Рзаева пожизненно отстранили от турниров, проходящих под эгидой Федерации бокса России. Произошло это после того, как спортсмен назвал соперника «русской свиньей». Об этом сообщила пресс-служба организации.

Конфликт у Рзаева произошел с россиянином Артуром Кулинским. Он оскорбил бойца на национальной почве. В заявлении также отменяется, что отстраненного от соревнований спортсмена проверяют на возможное участие в экстремистской деятельности.

Новость прокомментировал в личном Telegram-канале глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он заявил, что согласен с решением организации. Назвал его правильным и справедливым.

«Таким в спорте не место однозначно. Спорт в первую очередь - это дисциплина и уважение к стране и сопернику. Данный гражданин однозначно переборщил. Как говорят, любое оскорбление от слабости», - заявил Бородин.

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