Остается под наблюдением специалистов: Байден впервые появился на публике после снятия с выборов

Американский лидер Джо Байден впервые появился на публике после заявлений о выходе из президентской гонки.

Президент Соединенных Штатов принял решение сложить с себя полномочия кандидата на пост нового главы государства. Однако уходить с должности раньше назначенного срока Байден не собирается.

После заявления Джо пропал из публичного поля. Как оказалось, президент заболел коронавирусом, из-за чего находился в самоизоляции в своей резиденции в городе Делавр. По данным NBC News, участие главы государства в политических мероприятиях на этой неделе отложено. Его врач Кевин О'Коннор сообщил, что президент уже полностью здоров, но все еще остается под наблюдением специалистов.

Однако Джо все-таки удалось показаться обществу. Он был замечен в тот момент, когда поднимался на борт самолета, чтобы улететь в Вашингтон. Ожидается скорое выступление президента с обращением к гражданам, в котором также он затронет тему своего выхода из предвыборной гонки.

Ранее мы писали о том, куда пропал 81-летний Джо Байден.

Также сообщалось, что именно выступление SHAMAN'а заставило нынешнего президента США сняться с предвыборной гонки.