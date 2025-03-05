Оперу «Князь Владимир» с певцом SHAMAN предложили включить в школьную программу

Оперу «Князь Владимир» стоит ввести в школьную программу. Именно такое мнение выразила директор «Русской филармонии» Гаянэ Шиладжян.

Премьерный показ постановки, созданной композитором Игорем Матвиенко и Николаем Расторгуевым, состоялся в начале февраля в Кремлевском дворце. Главные роли исполнили певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и певица Соя. В шоу также принял участие московский симфонический оркестр «Русская филармония».

«Я бы ввела изучение этого произведения в школьную программу для того, чтобы дети могли узнать свою историю и хоть как-то услышать живую музыку, — заявила его руководитель в беседе с «Абзацем».

Отдельно Шиладжян отметила «мелодичность» Матвиенко. По ее словам, «такие произведения» должны изучаться российскими школьниками.

Ранее SHAMAN, которого коллеги по сцене упрекают за отказ от нижнего белья, усомнился в том, что исторический князь Владимир его носил.