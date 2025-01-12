«Я тебя прошу»: Шура умоляет SHAMAN носить трусы

В одном из интервью SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) признался, что не носит трусы. Это заявление критически оценил певец Шура: он посоветовал молодому исполнителю не пренебрегать нижним бельем.

33-летний заслуженный артист рассказывал, что просто не видит смысла носить этот элемент одежды и спокойно обходится без него.

Исполнитель хита «Голубая луна» и сам прошел через подобный опыт, который привел к дискомфорту и проблемам со здоровьем.

«SHAMAN, чисто от меня: надень нижнее белье, я тебя прошу. Без трусиков в кожаных штанах ****** преет», — сказал артист в подкасте «Черное/Белое».

Он добавил, что дает этот совет из лучших побуждений, основываясь на своем жизненном опыте. Артист настоятельно рекомендует не пренебрегать этим элементом одежды.

Ранее певицу Люсю Чеботину раскритиковали за бежевые трусы под черным полупрозрачным платьем из синтетики. Образ артистка дополнила клатчем, но его размеры также показались пользователям слишком большими.