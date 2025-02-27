«Сомневаюсь, что князь Владимир носил белье»: SHAMAN рассказал о костюмах для этно-оперы

Певец SHAMAN засомневался, что князь Владимир носил нижнее белье. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

На днях состоялась премьера этно-оперы «Князь Владимир», в которой главную роль сыграл певец SHAMAN. Музыканта расспросили о необычных костюмах, которые ему пришлось менять во время постановки.

«Самый верхний слой: доспехи из кожи, наручи, шуба, естественно, еще сверху. Поэтому, конечно, постепенно за кулисами я все это дело потихонечку снимаю. Конечно, это достаточно тяжелые костюмы. Нужно двигаться довольно свободно, непринужденно», — объяснил он.

Припомнили журналисты и слова певца о том, что он не носит нижнее белье. Однако на вопрос о том, надел ли он исподнее в этот раз, SHAMAN ответил уклончиво.

«Вы знаете, белье… Я сомневаюсь, что князь Владимир носил нижнее белье, просто потому что его тогда не было», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что певец SHAMAN рассказал про ужин с Екатериной Мизулиной в домашней обстановке.