«Очень здорово»: Дмитрий Песков раскрыл семейную традицию с Татьяной Навкой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о традиции, которая есть у них в семье с Татьяной Навкой. Мужчина в эфире Радио «Комсомольская правда» признался, что это позволяет уделить время всем родным.

Песков рассказал, что благодаря традиции может собрать всех близких вместе. Он назвал ее «жесткой» и пояснил, что ее установила супруга.

«Создана такая традиция, когда мы собираемся семьей. Не всем удается, особенно тем, кто повзрослел», – поделился Дмитрий с Kp.ru.

Пресс-секретарь президента отметил, что это является проблемой, так как у него не всегда есть время на детей, а приходится разрываться еще и между всеми членами семьи.

«В выходной или выходные между всеми разрываешься. Но у нас очень здорово, нам всем повезло», – признался Песков.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Песков рассказал о своей внучке. По словам мужчины, она учится в школе. Он поделился желанием стать дедушкой еще не один раз.

Также Дмитрий Песков сообщил о службе сына в зоне СВО. Представитель Кремля отметил, что никто не уговаривал сына отправиться на защиту Родины — это было полностью его решение.