«Это очень интересно»: Дмитрий Песков рассказал о своей внучке

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у него есть взрослая внучка, которая уже ходит в школу. Пресс-секретарю нравится беседовать с девочкой в свободное время, передает Kp.ru.

Чиновник дал интервью журналистам, в котором признался, что уже стал дедушкой. Прежде об этом Песков на распространялся. Внучку представителя Кремля зовут Алиса. Она уже ходит в школу. Сколько девочке лет не известно.

«Беседуем совсем редко, но очень интересно. Знаете, когда уже такая взрослая девушка, когда она рассказывает о мировоззрении, это очень интересно», — добавил Песков.

Также руководитель пресс-службы Кремля заявил, что в отличие от него у внучки кучерявые волосы.

Ранее Дмитрий Песков не стал раскрывать, какой VPN использует, чтобы обходить блокировку ресурсов. Его попросили сделать это журналисты во время брифинга.