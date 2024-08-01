«Чудеса с ним случались»: Дмитрий Песков рассказал о службе сына в зоне СВО

Старший сын Дмитрия Пескова полгода находился в зоне СВО. Пресс-секретарь президента рассказал, как прошла служба его наследника.

Представитель Кремля отметил, что никто не уговаривал сына отправиться на защиту Родины — это было полностью его решение. Он подписал полугодовой контракт и отслужил шесть месяцев.

«Он его честно отработал, он потерял несколько своих друзей. Он прошел через многое и чудеса с ним случались пару раз», — рассказал Песков в разговоре с Kp.ru.

Сын пресс-секретаря президента не получил ни царапины. Также он хранит фронтовое братство, с кем служил. Сослуживцы ездят к родителям погибших товарищей, и общая потеря их объединяет. Молодые люди заточены на победу, заключил Песков.

Также он добавил, что сын многое рассказывал о службе, но эта информация не должна становиться достоянием общественности.

Ранее Дмитрий Песков и журналистка Маргарита Симоньян высказались о массовых сбоях в работе видеохостинга YouTube.