«Чудеса с ним случались»: Дмитрий Песков рассказал о службе сына в зоне СВО
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Старший сын Дмитрия Пескова полгода находился в зоне СВО. Пресс-секретарь президента рассказал, как прошла служба его наследника.
Представитель Кремля отметил, что никто не уговаривал сына отправиться на защиту Родины — это было полностью его решение. Он подписал полугодовой контракт и отслужил шесть месяцев.
«Он его честно отработал, он потерял несколько своих друзей. Он прошел через многое и чудеса с ним случались пару раз», — рассказал Песков в разговоре с Kp.ru.
Сын пресс-секретаря президента не получил ни царапины. Также он хранит фронтовое братство, с кем служил. Сослуживцы ездят к родителям погибших товарищей, и общая потеря их объединяет. Молодые люди заточены на победу, заключил Песков.
Также он добавил, что сын многое рассказывал о службе, но эта информация не должна становиться достоянием общественности.
Ранее Дмитрий Песков и журналистка Маргарита Симоньян высказались о массовых сбоях в работе видеохостинга YouTube.