Объявила о завершении карьеры на ТВ: почему Ираду Зейналову назначили послом РФ на Маврикии

Ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова объявила о завершении телевизионной карьеры. Она подтвердила информацию о назначении на должность посла России в Республике Маврикий.

Уже со следующей недели Зейналова начнет заниматься посольскими делами. Совмещать дипломатическую службу с работой на телевидении невозможно, поэтому журналистка сделала свой выбор.

«Журналистом я больше не буду. В воскресенье я попрощаюсь со своими телезрителями», — сказала телеведущая в беседе с RT.

При этом она выразила надежду, что сможет «сделать многое именно на дипломатическом поприще».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что кандидатуру Зейналовой утвердили, так как она является журналистом-международником, а также обладателем второго высшего образования с красным дипломом в Дипакадемии МИД России.

Напомним, президент России Владимир Путин 13 сентября подписал указ о назначении Ирады Зейналовой послом РФ на Маврикии. Она сменит на этом посту Константина Климовского.

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская призналась, что новость стала для нее неожиданностью и пообещала приехать к Зейналовой на Маврикий, чтобы ей «не было скучно».