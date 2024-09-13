«Чтобы тебе там не было скучно»: Яна Поплавская пообещала приехать на Маврикий к Ираде Зейналовой

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская прокомментировала назначение телеведущей Ирады Зейналовой на пост посла России в Респблике Маврикий. Исполнительница роли Красной шапочки призналась, что новость стала для нее неожиданностью.

«Неожиданно! Ир, мы обязательно приедем тебя навестить, чтобы тебе там не было скучно», — заявила Поплавская в своем Telegram-канале.

Ирада Зейналова с 2016 года была ведущей авторской новостной программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» на НТВ.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 13 сентября подписал указ о назначении звезды НТВ послом на Маврикии. Она сменит на этом посту Константина Климовского.