Опубликовано 13 сентября 2024, 16:291 мин.
«Чтобы тебе там не было скучно»: Яна Поплавская пообещала приехать на Маврикий к Ираде Зейналовой
Яна Поплавская назвала неожиданностью назначение Зейналовой послом на Маврикии.
© Starface.ru
Актриса и общественный деятель Яна Поплавская прокомментировала назначение телеведущей Ирады Зейналовой на пост посла России в Респблике Маврикий. Исполнительница роли Красной шапочки призналась, что новость стала для нее неожиданностью.
«Неожиданно! Ир, мы обязательно приедем тебя навестить, чтобы тебе там не было скучно», — заявила Поплавская в своем Telegram-канале.
Ирада Зейналова с 2016 года была ведущей авторской новостной программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» на НТВ.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 13 сентября подписал указ о назначении звезды НТВ послом на Маврикии. Она сменит на этом посту Константина Климовского.
Источник фото: Starface.ru
Источник:Telegram-канал Яны Поплавской
Автор:Анна Воробьева