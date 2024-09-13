Указ президента: телеведущая Ирада Зейналова стала послом России в африканской стране

Популярная телеведущая Ирада Зейналова возглавит посольство России в Республике Маврикий. Соответствующий указ 13 сентября подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить Ираду Зейналову Автандиловну Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Маврикий», — говорится в документе.

Другим указом глава государства освободил от должности занимавшего пост с 18 сентября 2017 года Константина Климовского.

Ирада Зейналова в 1995 году окончила Московский авиационно-технологический институт и с 1997 года начала работать на телевидении. С 2016 года была ведущей авторской новостной программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» на НТВ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал 90-летнего журналиста Владимира Познера патриотом РФ и человеком с твердой гражданской позицией.