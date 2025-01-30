Несколько помилованных Трампом снова были арестованы

Не менее 12 человек, помилованных президентом США Дональдом Трампом, снова арестовали. Об этом пишет издание Newsweek.

Отмечается, что за первый президентский срок Трамп помиловал 238 человек, при этом с начала второго срока свыше 1,5 тысячи участников штурма Капитолия также были помилованы.

По информации источника, двум людям, которые были помилованы на прошлой неделе, уже предъявлены обвинения в новых преступлениях. Еще один помилованный американец сейчас скрывается от правоохранителей.

Напомним, инаугурация нового президента США Дональда Трампа прошла 20 января в Вашингтоне. Он победил на выборах 5 ноября 2024 года, его соперником была – демократ Камала Харрис. Предыдущий раз Трамп исполнял обязанности американского лидера с 2017 по 2021 годы.

Ранее Меланию Трамп заподозрили в симпатии к губернатору Калифорнии.

Также сообщалось, что Дональд Трамп подарил гостям на инаугурации медали со своим изображением.