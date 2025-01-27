«Комфортнее, чем с мужем»: Меланию Трамп заподозрили в симпатии к губернатору

Жену президента США Дональда Трампа Меланию подозревают в симпатии к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому. Пользователи Сети сделали такой вывод после их недавней встречи в пострадавшем от пожаров штате. Женщина свободно приняла поцелуй в щеку от мужчины. Об этом сообщает Daily Mail.

Общественность обратила внимание на приветливость и открытость Мелании, которая обычно пребывает с серьезным выражением лица. На видео был запечатлен момент, когда жена 47-го лидера Америки принимала поцелуй от губернатора. По словам интернет-пользователей, она делала это «с нетерпением», тогда как на инаугурации прикрылась от мужа шляпкой с широкими полями, чтобы у него не получалось ее поцеловать.

Некоторым показалось, что Мелании «комфортнее с Ньюсомом, чем с собственным мужем».

«Она запала на Гэвина», — пошутил комментатор.

Другие пользователи встали на защиту жены Трампа и написали, что ничего серьезного не случилось. А выбор шляпки они объяснили тем, что первая леди не хотела, чтобы муж испортил ей макияж.

Также зарубежные СМИ обратили внимание на короткое общение губернатора с президентом и их «странные» рукопожатия перед тем, как подойти к представителям прессы.

Ранее мы писали о том, что Дональд Трамп подарил гостям на инаугурации медали со своим изображением.