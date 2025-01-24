Дональд Трамп подарил гостям на инаугурации медали со своим изображением

Гостям президента США Дональда Трампа на инаугурации подарили медаль с портретом политика и его любимую газировку. Об этом пишет издание Page Six.

Уточняется, что подарки вручили личным гостям Трампа и его семье. По информации источника, VIP-участники мероприятия получили, медаль, диетическую колу с изображением Белого дома, а также елочную игрушку, кожаный блокнот, монету и сумку-шоппер в цветах партии.

Инаугурация нового президента США Дональда Трампа прошла 20 января в Вашингтоне. Он победил на выборах 5 ноября 2024 года, его соперником была – демократ Камала Харрис. Предыдущий раз Трамп исполнял обязанности американского лидера с 2017 по 2021 годы.

Ранее мы писали, что беременная дочь Трампа пришла на инаугурацию в сером платье принцессы.

Также сообщалось, что сторонникам Трампа пришлось массово выбрасывать брендовые сумки ради встречи с ним после инаугурации.