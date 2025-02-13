Не депрессия и не развод: выяснилось, почему Джастин Бибер стал странно одеваться

В последние несколько дней пользователи Сети с тревогой следят за состоянием 30-летнего канадского исполнителя Джастина Бибера, который регулярно появляется на публике в странных нарядах и разгуливает по улицам в банных халатах. Однако, как выяснила газета The Daily Mail, поводов для беспокойства нет.

Чаще всего странное поведение и подбор гардеробов Бибера связывают с затяжной депрессией, в которую он якобы впал на фоне проблем в браке с 28-летней женой Хейли и ареста его наставника, американского рэпера P.Diddy. Фанаты неоднократно призывали Бибера пойти к психиатру и пройти курс лечения.

Но, по версии журналистов, настоящая причина резкой страсти исполнителя к халатам — это посещение спа.

«Джастин посещает спа-салоны в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Последний раз он нанес визит в The West Hollywood EDITION — филиал международной сети роскошных пятизвездочных отелей. Судя по всему, певец хотел расслабиться и отдохнуть, поскольку это эксклюзивное место славится своим «оазисным спокойствием» и «целебными методиками», — сказано в материале The Daily Mail.

Как утверждается, данное заведение — «первое роскошное место в Лос-Анджелесе», где гармонично сочетаются «оздоровление, осознанность и внутренняя красота». Именно около входа в спа его и сфотографировали папарацци.

Ранее мы писали о том. что друзья призывают Хейли Бибер расстаться с Джастином.