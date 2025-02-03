Внешний вид Джастина Бибера после слухов о нервном срыве напугал поклонников

Популярный канадский певец Джастин Бибер после слухов о нервном срыве попал в объективы папарацци и напугал поклонников. Соответствующие кадры и комментарии опубликованы на сайте издания Daily Mail.

30-летнего музыканта и его 28-летнюю жену, модель Хейли Бибер, засняли в Нью-Йорке. Уточняется, что звездные супруги направлялись на баскетбольный матч.

Для выхода в свет манекенщица предпочла черные брюки и кожаный бомбер. Ее супруг выбрал бежевое худи, белую футболку и черные брюки с желтым ремнем. В то же время на размещенных снимках можно заметить, что штаны исполнителя приспущены и демонстрируют нижнее белье.

Читатели Daily Mail выразили беспокойство внешним видом певца в комментариях под материалом.

«Джастин на этих фото выглядит неважно. Надеюсь, рядом с ним люди, которые о нем заботятся», «Стал похож на Бритни Спирс. Не думаю, что он когда-нибудь выберется», «Это добром не кончится. Он выглядит ужасно», — написали юзеры.

Ранее инсайдер раскрыл, что на самом деле происходит с психикой Джастина Бибера.