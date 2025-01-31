«Она многое терпит»: друзья призывают Хейли Бибер расстаться с Джастином

Друзья модели Хейли Бибер призывают ее расстаться с Джастином. Об этом пишет издание Daily Mail.

Недавно Джастин Бибер вышел в свет с новой прической — певец побрился налысо. Помимо того, что подобная стрижка, по мнению фанатов, старит исполнителя и явно ему не подходит, общественность смутил мрачный и несколько странный образ звезды. Вдобавок музыкант появился на публике без жены.

Настроение Бибера дало повод для новых разговоров о проблемах в их с Хейли браке. Окружение манекенщицы считает, что Джастин — довольно проблемный партнер, поэтому всячески уговаривает ее расстаться с ним.

«Хейли боролась с Джастином почти с самого начала брака. Его поведение порой неприемлемо. Он жутко неуравновешенный, она многое терпит», — рассказал информатор.

Кроме того, отмечается, что сама Хейли рассчитывала, что отцовство положительно отразится на Джастине, но этого так и не случилось. И хотя супруги в настоящий момент всячески пытаются опровергнуть слухи о проблемах в браке, напряжение между ними столь сильное, что их друзьям невозможно этого не заметить.

Ранее инсайдер раскрыл тревожный факт об отношениях Хейли и Джастина Бибера.