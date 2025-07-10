Не арестован, но находится под подпиской о невыезде: директору МХАТ Кехману предъявили обвинение

Директору МХАТ им. М. Горького Владимиру Кехману предъявили обвинение. Он находится под подпиской о невыезде.

Об этом сообщили в окружении Кехмана. Соответствующую информацию узнал ТАСС.

«Обвинение уже предъявлено, он не арестован, отпустили под подписку о невыезде», - рассказал источник агентства.

Однако официальных комментариев следствия или правоохранительных органов пока нет.

9 июля появились сообщения об обысках у главы МХАТ. Известно, что они начались после возвращения Кехмана из-за границы. Руководителя театра доставили на допрос в СК. Говорилось, что он проходит как свидетель. Уже в помещении СК Кехман сказал журналистам: «А вы думаете, меня отпустят?»

После новостей об обысках у Кехмана актриса Яна Поплавская заявила, что расхищение денег - любимое дело некоторых режиссеров. Она также высказалась о пандемии воровства в России в разных сферах.