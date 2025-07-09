«Вы думаете, меня отпустят?»: директор МХАТ Кехман приехал в Следственный комитет РФ

Владимир Кехман, занимающий пост директора МХАТ имени Горького и Михайловского театра, прибыл в здание Следственного комитета России в Москве. Как сообщает корреспондент РЕН ТВ, мужчина явился самостоятельно и не находится под задержанием.

На вопросы журналистов театральный деятель отвечать отказался, после чего направился внутрь здания. По информации очевидцев, уже в помещении СК Кехман заговорил.

«А вы думаете, меня отпустят?» – сказал он журналистам.

По данным РЕН ТВ, в отношении Владимира Кехмана проведены обыски, а в Следственный комитет он приглашен в статусе свидетеля.

Известно, что правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в здании МХАТ имени Горького. Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту возможных хищений при реконструкции театральной сцены.

Видеозапись с обстановкой у МХАТ появилась в распоряжении 360.ru. Сообщается, что у здания находятся несколько автомобилей Росгвардии, внутри проводятся обыски. На кадрах запечатлены правоохранители. Посторонних в здание не пускают.

Ранее мы писали о том, что Яна Поплавская отреагировала на обыски у главы МХАТ Кехмана.