«Расхищение денег – любимое дело некоторых режиссеров»: Яна Поплавская отреагировала на обыски у главы МХАТ Кехмана

Актриса Яна Поплавская прокомментировала обыски у главы МХАТ Владимира Кехмана. Она заявила о «пандемии воровства» в России.

Артистка поделилась мнением в своем Telegram-канале.

«Слышу, как нервно заскрипело директорское кресло под руководителем другого древнейшего театра», - написала Поплавская, не называя имени.

Также она рассуждала, что хищение денег – частая проблема в театрах. Это случается как при ремонте, так и при постановке спектаклей, указывает актриса.

«Расхищение денег при ремонте или при постановке спектаклей - любимое дело некоторых режиссеров, худруков и директоров. А вообще есть ощущение, в России случилась пандемия дикого воровства во всех сферах!» - заключила Поплавская.

Ранее сообщалось, что к Кехману пришли с обысками после его возвращения из-за границы. Сайт «Страсти» также узнал, что руководитель МХАТ заключил контракты для ремонта сцены на 44,9 млн рублей.